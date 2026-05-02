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El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sale del hospital DF Star tras someterse a un procedimiento médico, en Brasilia, el 14 de septiembre de 2025. (Foto de Andre Borges / EFE)
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sale del hospital DF Star tras someterse a un procedimiento médico, en Brasilia, el 14 de septiembre de 2025. (Foto de Andre Borges / EFE)
Por Agencia AFP

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple en su domicilio una pena de prisión por tentativa de golpe de Estado, fue operado con éxito este viernes en un hombro, anunció una clínica privada de Brasilia a la que fue ingresado por la mañana.

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