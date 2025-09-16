Bolsonaro pasará la noche en el hospital tras sentirse mal

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sale del hospital DF Star de Brasilia, luego de someterse a una serie de exámenes médicos, mientras permanece bajo arresto domiciliario, el 14 de septiembre de 2025. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP)
El expresidente brasileño , condenado la semana pasada por golpismo, pasará la noche de este martes ingresado en un hospital de tras “sentirse mal”, informó su familia.

El líder de derecha, que dejó la prisión domiciliaria preventiva para acudir al centro médico en la tarde del martes, “está estable pero no tiene buena cara”, dijo su hijo y senador Flávio Bolsonaro.

Pasará la noche “en observación”, agregó el legislador en la puerta del hospital, donde agentes de policía montaban guardia, constató la AFP.

El exmandatario, de 70 años, fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, en un juicio histórico ante la Corte Suprema.

El máximo tribunal lo consideró culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro explicó que Bolsonaro tuvo un “episodio más drástico” de sus recurrentes crisis de hipo que lo dejó “casi diez segundos sin respirar”.

El episodio le provocó vómito y baja presión, según el senador.

Tras hacerse exámenes, Bolsonaro recibió medicación intravenosa, comunicó de su lado su esposa Michelle Bolsonaro en Instagram.

Problemas de salud

Un equipo médico se trasladará de Sao Paulo a Brasilia para reforzar su atención, indicó el senador.

El expresidente (2019-2022) ha acusado en los últimos meses frecuentes problemas de salud.

Su defensa adujo ese motivo para justificar su ausencia en las últimas sesiones del juicio.

El domingo había hecho otro ingreso al hospital para una intervención quirúrgica menor y programada, por lesiones en la piel. Los médicos le diagnosticaron con anemia.

Algunos problemas de salud de Bolsonaro se derivan de un ataque con cuchillo que sufrió durante la campaña electoral de 2018, que le trajo secuelas en la zona abdominal.

Para que su sentencia por golpismo sea efectiva, la corte debe resolver eventuales apelaciones de sus abogados y los de otros siete excolaboradores también condenados.

Mientras Bolsonaro espera la conclusión del proceso, sus partidarios en el Congreso empujan por una amnistía para él y para cientos de simpatizantes bolsonaristas condenados por golpismo.

Su inclusión o no en la agenda parlamentaria depende en primera instancia del presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente de izquierda Lula ha dicho que ve un “riesgo” de amnistía si el tema escala en el Congreso y ha llamado a sus seguidores a una “batalla” para evitarlo.

Aunque en los últimos meses ha mostrado su interés en candidatearse a la reelección, la semana pasada Lula dio un paso atrás: “Todavía no me he definido como candidato”.

Con Bolsonaro condenado e inhabilitado políticamente, la derecha aún no definió su candidato.

