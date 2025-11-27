Bolsonaro pierde el cargo y el salario del Partido Liberal por condena a prisión en Brasil

El Partido Liberal (PL) anunció este jueves que, por imperativos de la ley brasileña, suspendió de su cargo en esa formación al exmandatario Jair Bolsonaro, quien el pasado martes comenzó a cumplir una condena a 27 años de cárcel por golpismo.

El líder de la ultraderecha era hasta ahora presidente de honor del PL, una función por la que recibía un salario de 33.873 reales (6.391 dólares o 5.445 euros) que también le fue suspendido, de acuerdo a una nota oficial divulgada por esa formación conservadora.

El PL explicó que, según las leyes brasileñas, una persona que, como Bolsonaro, tiene “suspendidos todos sus derechos políticos” por una decisión judicial, no puede ocupar cargos ni ser remunerada por un partido.

El exmandatario fue condenado a 27 años de cárcel después de ser hallado culpable de una conspiración que intentó impedir la toma de posesión del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quien le derrotó en los comicios de octubre de 2022, cuando aspiraba a la reelección.

El líder de la ultraderecha estaba en prisión domiciliaria por incumplir diversas medidas cautelares impuestas en el marco del proceso, y el pasado sábado había sido transferido a dependencias de la Policía Federal en Brasilia, tras intentar dañar una tobillera electrónica que era parte de esas restricciones.

El pasado martes, la Corte Suprema dejó firme la sentencia y decidió que el exmandatario comience a cumplir la pena en la misma sala de la Policía Federal en la que ya estaba recluido.

Se trata de una sala de doce metros cuadrados que tiene como todo mobiliario una cama individual, una pequeña mesa, una nevera, un televisor y unas estanterías de madera, con paredes pintadas de color blanco y sin ningún cuadro ni adorno, según unas imágenes difundidas por la propia Policía Federal.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, encarcelado este sábado 22 de noviembre por riesgo de fuga de la residencia donde cumplía prisión domiciliar, admitió haber usado por "curiosidad" un soldador para quemar la tobillera electrónica que monitoreaba su paradero, en un video divulgado por la corte suprema. (AFP)