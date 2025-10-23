Juan Luis Del Campo
Juan Luis Del Campo

La Corte Suprema de Brasil, también conocida como el Supremo Tribunal Federal (STF), publicó este miércoles 22 la sentencia al expresidente Jair Bolsonaro, condenado el 11 de setiembre a 27 años de cárcel por liderar un intento de golpe de estado en enero del 2023, luego de que fuera vencido en las urnas por su sucesor Luiz Inácio Lula da Silva.

