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El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Andre Borges
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Andre Borges
Por Agencia EFE

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por tramar un golpe de Estado, recibió este viernes el alta tras dos semanas ingresado por una neumonía aguda y comenzó a cumplir 90 días de prisión domiciliaria por orden de la Corte Suprema.

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