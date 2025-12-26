Fotografía de archivo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto: EFE/André Borges
Fotografía de archivo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto: EFE/André Borges
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Bolsonaro se recupera tras cirugía por doble hernia inguinal y comienza su proceso de rehabilitación
Resumen de la noticia por IA
Bolsonaro se recupera tras cirugía por doble hernia inguinal y comienza su proceso de rehabilitación

Bolsonaro se recupera tras cirugía por doble hernia inguinal y comienza su proceso de rehabilitación

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El expresidente brasileño , quien cumple una condena de 27 años de cárcel por golpismo, comió y empezó la rehabilitación este viernes, un día después de ser operado de una hernia inguinal bilateral, según informaron los médicos.

El exmandatario, de 70 años, está en cuidados posoperatorios en el Hospital DF Star de Brasilia, donde fue intervenido el jueves, día de Navidad, para corregir dos hernias en la región de la ingle.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Según el último boletín, al exjefe de Estado (2019-2022) se le ha medicado para prevenir un cuadro de trombosis y se le ha ajustado el tratamiento para prevenir sus recurrentes crisis de hipo y el reflujo gastroesofágico.

PUEDES VER: Detenido en Paraguay uno de los condenados por la trama golpista liderada por Bolsonaro

Por otro lado, la esposa del líder ultraderechista, Michelle Bolsonaro, informó este viernes en sus redes sociales que .

En los próximos días, el equipo médico evaluará la posibilidad de someterlo a otra intervención para bloquear de manera parcial un nervio del diafragma, con el fin de controlar esas crisis de hipo.

Bolsonaro abandonó el miércoles la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde está recluido desde finales de noviembre, para ser operado el jueves, en un procedimiento autorizado por el juez , instructor del proceso por golpismo.

La corte suprema halló culpable en septiembre a Bolsonaro de liderar una organización criminal para tratar de invalidar las elecciones de 2022 e impedir la investidura de Lula. (Photo by Sergio Lima / AFP)
La corte suprema halló culpable en septiembre a Bolsonaro de liderar una organización criminal para tratar de invalidar las elecciones de 2022 e impedir la investidura de Lula. (Photo by Sergio Lima / AFP)
/ SERGIO LIMA

El pasado 11 de septiembre, la Corte Suprema brasileña halló culpable al expresidente de “liderar” una conspiración golpista para “perpetuarse en el poder”, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, el progresista .

Bolsonaro, que además de condenado está inhabilitado, sufre desde hace meses diversos problemas de salud, entre ellos vómitos, mareos y crisis de hipo, trastornos aparentemente derivados de la puñalada que le asestó un enfermo mental en la campaña electoral de 2018.

De acuerdo con lo estipulado por el juez De Moraes, durante su ingreso hospitalario solo podrá estar acompañado permanentemente por su esposa.

Cuatro de sus hijos, el senador Flávio y el ahora exconcejal de Río de Janeiro Carlos, así como Jair Renan y Laura, recibieron el permiso para visitar de manera puntual a su padre.

LEE TAMBIÉN: Justicia de Brasil autoriza a Jair Bolsonaro a salir de la cárcel para operarse en Navidad

El magistrado prohibió además el ingreso de computadoras, teléfonos móviles o cualquier equipo electrónico a la habitación del exmandatario.

Durante su estancia en la clínica, el líder de la extrema derecha estará vigilado las 24 horas del día por al menos dos policías en la puerta de su habitación.

Antes de operarse, uno de sus hijos, el senador Flávio, leyó en la puerta del hospital una carta escrita por su padre en la que y se presentará en su nombre a las elecciones presidenciales de 2026, en las que Lula luchará por la reelección.

La Cámara Baja de Brasil aprobó la madrugada del miércoles 10 de diciembre un proyecto de ley que puede reducir drásticamente la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo, en una caótica sesión que incluyó un intento de boicot. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC