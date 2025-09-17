Bolsonaro sufre problema renal y anemia y permanece por ahora en el hospital

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sale del hospital DF Star de Brasilia, el 14 de septiembre de 2025. (Foto de Sergio Lima / AFP)
El expresidente brasileño , condenado la semana pasada por golpismo, sufre un problema renal y anemia y permanecerá por ahora en el hospital de donde ingresó el martes, informó el centro de salud el miércoles.

El líder de extrema derecha dejó la víspera su prisión domiciliar preventiva y fue hospitalizado tras sentirse mal. Pasó la noche en observación, según su familia.

El exmandatario, de 70 años, fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, en un juicio histórico ante la corte suprema.

En un boletín, el hospital DF Star dijo el miércoles que Bolsonaro llegó el martes “deshidratado, con elevación de la frecuencia cardíaca y caída de la presión arterial”.

Los exámenes evidenciaron persistencia de anemia y alteración de la función renal”, y el expresidente seguirá bajo observación a lo largo del miércoles para determinar si debe continuar en el hospital, según los médicos.

Bolsonaro ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente hipos crónicos y vómitos.

Algunos de estos problemas de salud son derivados del ataque con cuchillo en el abdomen que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

La corte suprema lo halló la semana pasada culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro no estuvo presente en las últimas sesiones del juicio debido, según sus abogados, a los problemas de salud.

El domingo Bolsonaro también ingresó al hospital para una intervención quirúrgica menor y programada, por lesiones en la piel. Los médicos le diagnosticaron entonces con anemia.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

