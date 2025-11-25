El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, gesticula durante una ceremonia en el Complejo Naval de Itaguaí, en Río de Janeiro, Brasil, el 11 de octubre de 2019. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, gesticula durante una ceremonia en el Complejo Naval de Itaguaí, en Río de Janeiro, Brasil, el 11 de octubre de 2019. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP
/ MAURO PIMENTEL
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El Supremo de Brasil declara firme la sentencia a 27 años de cárcel contra Bolsonaro por golpismo
Resumen de la noticia por IA
El Supremo de Brasil declara firme la sentencia a 27 años de cárcel contra Bolsonaro por golpismo

El Supremo de Brasil declara firme la sentencia a 27 años de cárcel contra Bolsonaro por golpismo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La Primera Sala de la anunció este martes la conclusión del proceso penal contra el expresidente y declaró firme la condena a 27 años de cárcel por golpismo y ahora solo deberá decidir el lugar de reclusión.

La conclusión del proceso fue declarada después de que la defensa de Bolsonaro renunció a presentar nuevas apelaciones, para lo que tenía plazo hasta este lunes, después de unos primeros recursos fueron rechazados de forma unánime por los cuatro miembros de la Primera Sala, responsable del proceso.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: La Corte Suprema de Brasil refrenda la orden que mantiene a Bolsonaro encarcelado

La decisión fue anunciada cuatro días después de que Bolsonaro, quien estaba en prisión domiciliaria por incumplir diversas medidas cautelares, fue trasladado a dependencias de la Policía Federal, mediante la cual se controlaban sus movimientos.

Ahora, el tribunal deberá decidir cuál será el lugar de reclusión, que según se baraja en medios jurídicos pudiera ser la misma sede de la Policía Federal, en la que ocupa una pequeña sala de 12 metros cuadrados, o una celda especial en el Complejo Penitenciario de Papuda, situado también en Brasilia.

El anuncio de la Primera Sala del Supremo alcanza también a otros dos de los reos juzgados por el intento de impedir la investidura del actual mandatario, , tras su victoria frente a Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022.

Se trata del diputado Alexandre Ramagem, condenado a 16 años y quien hace dos meses huyó a los Estados Unidos, y Anderson Torres, exministro de Justicia, quien recibió una pena de 24 años.

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, abandona el hospital DF Star de Brasilia el 14 de septiembre de 2025. Foto: Sergio Lima / AFP
El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, abandona el hospital DF Star de Brasilia el 14 de septiembre de 2025. Foto: Sergio Lima / AFP
/ SERGIO LIMA

Bolsonaro, líder de la ultraderecha que gobernó entre 2019 y 2022, negó el pasado domingo ante un juez que su intención al con una soldadora casera fuera una eventual fuga.

El exmandatario atribuyó ese episodio a una “paranoia” y unas “alucinaciones” causada por medicamentos que utiliza para combatir una depresión y otros problemas de salud.

Bolsonaro, de 70 años, tiene su salud debilitada, sufre crisis de ansiedad, de hipo y vómitos, todo lo cual atribuye a la grave puñalada que sufrió en la región abdominal durante la campaña electoral de 2018, que desde entonces le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano.

Debido a la edad y a su frágil estado de salud, sus abogados ya habían adelantado que, en caso de que la sentencia fuera declarada firme, volverán a solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, alegando razones “humanitarias”.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, encarcelado este sábado 22 de noviembre por riesgo de fuga de la residencia donde cumplía prisión domiciliar, admitió haber usado por "curiosidad" un soldador para quemar la tobillera electrónica que monitoreaba su paradero, en un video divulgado por la corte suprema. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC