Un hijo de Jair Bolsonaro afirma que no aceptarán la sentencia y que lucharán “hasta el fin”

El senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habla con los medios frente a la residencia de su padre en Brasilia, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP)
El senador , primogénito del expresidente brasileño , se manifestó indignado por el reciente fallo de la Primera Sala de la Corte Suprema y adelantó que “no aceptarán” la condena y que lucharán “hasta el fin”.

A puertas de la residencia del ex jefe de Estado, Flávio conversó con periodistas y defendió que su padre, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, “jamás tomó decisiones por fuera de la Constitución”.

Además, según él, la “felicidad” de los jueces al emitir su voto a favor de la condena delata que este juicio “fue todo menos justo”.

Tras el fallo, tanto Flávio como su hermano, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, iniciaron una campaña en redes sociales para denunciar una persecución judicial y un supuesto intento de asesinar a su padre.

Suprema persecución, quieren matar a Bolsonaro”, escribieron en sus redes sociales casi al unísono ambos hijos del líder de la ultraderecha brasileña.

En un mensaje más extenso divulgado previo al inicio de la sesión de este jueves, Eduardo, que desde inicios de este año se mudó a Estados Unidos para negociar sanciones contra Brasil en pos de beneficiar a su padre, escribió que “todo este teatro”, en relación al juicio, es “absolutamente nulo”.

Y calificó al juez Alexandre de Moraes, relator del caso que enfrenta Bolsonaro, de “criminal vestido de toga”, y lo acusó de utilizar a la justicia como “medio de tortura, amenaza y persecución política”.

Son innumerables las ilegalidades y fraudes procesales cometidos por el criminal Moraes”, expresó.

Este jueves, el juicio quedó decidido con 4-1 votos a favor de la culpabilidad del expresidente y, posteriormente, los jueces decidieron imponer una pena de 27 años y tres meses de cárcel.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

