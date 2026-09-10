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Resumen

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El entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acompañado de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, durante un acto de Gobierno por el Día de la Independencia. (Joédson Alves / EFE)
El entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acompañado de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, durante un acto de Gobierno por el Día de la Independencia. (Joédson Alves / EFE)
Por Agencia AFP

La policía de Brasil realizó este jueves un vasto operativo por el presunto desvío de recursos públicos hacia la productora de un biopic sobre el exmandatario Jair Bolsonaro, una cinta envuelta en investigaciones que afectan la campaña presidencial de su hijo Flávio.

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