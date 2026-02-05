Colombia: Atentado contra senador Jairo Castellanos deja dos guardaespaldas muertos

Escuchar
El senador colombiano Jairo Castellanos. (Captura de video)

Por Agencia AFP

Un atentado a tiros el jueves contra la caravana de vehículos del senador Jairo Castellanos, en la que no viajaba el legislador, dejó dos guardaespaldas muertos en medio de alertas de violencia electoral en Colombia, informaron autoridades.

