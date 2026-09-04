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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, durante la inauguración del V Encuentro Regional del Foro Madrid en Santiago (Chile). (EFE/ Esteban Garay)
El presidente de Argentina, Javier Milei, durante la inauguración del V Encuentro Regional del Foro Madrid en Santiago (Chile). (EFE/ Esteban Garay)
Por Agencia EFE

El presidente argentino, Javier Milei, afirmó este viernes que las inversiones previstas para los próximos años permitirán al país fortalecer su posición geopolítica y avanzar en su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, en un discurso ante empresarios en la provincia norteña de Misiones.

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