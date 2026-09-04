El presidente argentino, Javier Milei, afirmó este viernes que las inversiones previstas para los próximos años permitirán al país fortalecer su posición geopolítica y avanzar en su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, en un discurso ante empresarios en la provincia norteña de Misiones.

Milei aseguró que se invertirán 200.000 millones de dólares en la economía argentina durante los próximos años, destinados a sectores como la generación de energía, la minería, la infraestructura, la tecnología y la siderurgia, lo que, según afirmó, permitirá al país “ser un jugador importante de manera geopolítica” y avanzar en su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas.

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Las declaraciones del presidente se dieron durante la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), un día después de haber pronunciado un mensaje a los ciudadanos en el que volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago y anunció iniciativas vinculadas con el reclamo.

El mandatario defendió en Misiones también las reformas económicas implementadas por su Gobierno y ratificó que no modificará su política fiscal y monetaria, pese al escenario electoral de 2027.

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El presidente decretó este viernes otorgar más fondos al Ministerio de Defensa con vistas a la construcción de una base militar naval en el extremo sur del país, en un punto cercano a las islas Malvinas.

Además, aseguró que sancionará a aquellas empresas que exploten recursos naturales en las islas Malvinas.

El Gobierno argentino reclama desde hace años la soberanía sobre las islas, administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833. Ambos países libraron una guerra por el archipiélago en 1982, que terminó con la rendición argentina el 14 de junio de ese año.

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