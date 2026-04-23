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El presidente de Argentina, Javier Milei, durante un debate de la "Semana de Argentina" centrado en el liderazgo económico mundial y en expresar apoyo al Estado de Israel, en la ciudad de Nueva York, el 9 de marzo de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, durante un debate de la "Semana de Argentina" centrado en el liderazgo económico mundial y en expresar apoyo al Estado de Israel, en la ciudad de Nueva York, el 9 de marzo de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, afirmó este jueves que buscará la reelección en los comicios presidenciales que el país suramericano celebrará en 2027.

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