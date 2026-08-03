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El presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: EFE/ John Reyes Mejia
El presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: EFE/ John Reyes Mejia
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este lunes que la alianza con el Gobierno de Estados Unidos es la “llave” para recuperar las islas Malvinas y culpó a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, de provocar “tensión” con el Gobierno británico por unas declaraciones sobre este asunto.

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