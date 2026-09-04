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El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante el V Encuentro Regional del Foro Madrid, la alianza internacional de dirigentes impulsada por la fundación española de extrema derecha Disenso, en Santiago (Chile). Foto: EFE/ Esteban Garay
El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante el V Encuentro Regional del Foro Madrid, la alianza internacional de dirigentes impulsada por la fundación española de extrema derecha Disenso, en Santiago (Chile). Foto: EFE/ Esteban Garay
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó este viernes un decreto para agilizar los mecanismos para sancionar a las petroleras que operen en las islas Malvinas, bajo control británico y cuya soberanía reclama el país suramericano.

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