El presidente de Argentina, Javier Milei, no participará de la cumbre del G20 de Sudáfrica, pero enviará a su canciller Pablo Quirno. (LUIS GANDARILLAS / POOL / AFP)
Agencia EFE
Al igual que Trump, Javier Milei no participará del G20 de Sudáfrica, pero enviará a su canciller
El presidente argentino, , no participará de la cumbre del que se celebrará este mes en y enviará en su reemplazo a su canciller, , una decisión que sigue al anuncio de la ausencia en el encuentro del presidente estadounidense, .

La ausencia de Milei y la participación de Quirno fueron confirmadas este miércoles a EFE por fuentes de la Cancillería argentina, que no precisaron los motivos de la ausencia del mandatario.

Francisco Sanz
La confirmación de la decisión del mandatario ultraderechista de no asistir a la cumbre se produce tras la ratificación por parte de Trump de que ni él ni ningún funcionario de su Gobierno asistiría, bajo el argumento de que Sudáfrica está llevando a cabo presuntos abusos de derechos humanos contra la minoría blanca afrikáner.

Trump afirmó la semana pasada que los afrikáners “están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas confiscadas ilegalmente”, y calificó como “una completa vergüenza” que Sudáfrica sea la sede del foro, en una publicación en Truth Social.

El mandatario también manifestó su intención de que Estados Unidos acoja la edición del G20 en 2026 en Miami, Florida, y señaló que la asistencia estadounidense solo se retomará una vez que cesen los abusos que él denuncia.

Milei considera a Estados Unidos como su principal aliado en materia de política exterior junto con Israel, y desde su llegada a la Presidencia en diciembre de 2023 ha viajado ya 14 veces a ese país, siete de ellas en lo que va de 2025.

Su última visita tuvo lugar la semana pasada, cuando asistió a un foro en Miami del que también participó Trump.

Su viaje anterior fue el mes pasado, cuando se reunió con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca y recibió un importante respaldo político y económico en la antesala de los comicios legislativos argentinos del pasado 26 de octubre en los que su partido se impuso con más del 40 % de los votos.

El presidente Javier Milei obtuvo un sorpresivo y contundente triunfo en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre en Argentina, un acontecimiento "bisagra" según el líder ultraliberal que recibió un espaldarazo de su par estadounidense Donald Trump ante su "aplastante victoria". (AFP)
