Pocos mandatarios latinoamericanos han sido más críticos con Nicolás Maduro que el argentino Javier Milei, que fue uno de los primeros en desconocer el reciente triunfo que proclamó el líder venezolano en los comicios del 28 de julio.

En una nueva y fuerte señal de su política hacia Venezuela, el gobierno argentino anunció este viernes el lanzamiento de un régimen especial para solucionar la situación migratoria de miles de ciudadanos de ese país afectados por el cierre del consulado venezolano en Buenos Aires.

La propuesta beneficia a los venezolanos con documentos vencidos que no han podido renovarlos debido al retiro de los representantes consulares bolivarianos tras las elecciones y las restricciones impuestas por el gobierno de Maduro para tramitar documentación.

La nueva resolución publicada por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) flexibiliza los requisitos para ingresar al país y para regularizar la situación migratoria de los venezolanos que ya están en Argentina.

La venezolana Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), quien, junto con la ONG Alianza por Venezuela, instó al gobierno argentino a tomar esta medida, explicó a través de las redes sociales los cambios.

"Ahora todos los venezolanos podrán ingresar a la Argentina con su cédula de identidad o pasaporte, incluso si están vencidos", señaló, detallando que se permitirá hasta 10 años de caducidad.

"Y para los niños menores de 9 años podrán ingresar excepcionalmente con la partida de nacimiento", agregó.

La activista venezolana informó que este régimen especial estará vigente durante los próximos 90 días.

Incluso quienes no cuenten con cédula de identidad o pasaporte venezolanos podrán acreditar su identidad mediante una declaración jurada, siempre que la persona haya ingresado al país en forma regular y esté registrada en la base de datos de Migraciones.

La DNM justificó este régimen excepcional afirmando que los venezolanos "han abandonado su país de origen en condiciones de extrema vulnerabilidad y con documentación de viaje vencida o sin documentación alguna".

Y que esta situación "se ha visto drásticamente agravada por el cierre en forma indefinida de la representación diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país".

“Limbo migratorio”

Trotta explicó que no solo el reciente cierre del consulado de Venezuela ordenado por Maduro tras los últimos comicios perjudicó a los venezolanos en Argentina.

"Esta medida que logramos también viene a corregir el limbo migratorio en el que quedaron más de 10.000 venezolanos durante el gobierno de Alberto Fernández, tras la derogación de la resolución 520/2019, promulgada por el gobierno de Mauricio Macri, que había flexibilizado los requisitos de ingreso y radicación", señaló.

La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) estima que unos 164.000 venezolanos residen en Argentina.

La cifra es bastante menor que el número de migrantes en otros países de la región como Colombia (2,86 millones), Perú (1,5 millones), Brasil (568.000) y Chile (533.000).

El dato seguramente sea un reflejo de la dura y prolongada crisis económica que atraviesa Argentina, que en 2023 superó a Venezuela como el país de la región -e incluso del mundo-con la inflación más alta.

No obstante, los venezolanos que eligen quedarse en Argentina suelen ponderar la calidez con la que son recibidos.

"En muchos otros países de América Latina los venezolanos somos víctimas de xenofobia. Por el contrario, en Argentina somos una comunidad respetada. Los venezolanos nos sentimos agradecidos con este bello país", le dijo a BBC Mundo a finales de 2023 Larry Montes, un arquitecto venezolano que vive en Buenos Aires desde 2017.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela solamente concedió la posibilidad de votar a 2.638 venezolanos en Argentina, pero cientos salieron a las calles a apoyar a la oposición. (Getty Images).

Milei vs Maduro

El mandatario venezolano, en el poder desde 2013, y el argentino, que llegó a la presidencia en diciembre del año pasado, están en las antípodas ideológicas y han cruzado insultos en varias ocasiones.

Los choques se agudizaron luego de que el argentino, muy cercano a Washington, entregara a las autoridades de Estados Unidos en febrero pasado una aeronave venezolana que permanecía retenida en Buenos Aires como parte de una investigación sobre terrorismo.

El Boeing 747 de la aerolínea venezolana Emtrasur, que trasladaba a tripulantes venezolanos e iraníes, había sido retenido por las autoridades argentinas en junio de 2022, tras quedar varado en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, por falta de combustible.

EE.UU. pidió la incautación del avión tras alegar que el aparato servía para ejecutar operaciones encubiertas de agentes venezolanos e iraníes en América Latina.

Como respuesta a la acción de Milei, Maduro prohibió a los aviones argentinos sobrevolar el espacio aéreo venezolano.

En julio pasado, cuando aún no se habían dado a conocer los datos oficiales de los comicios para un posible tercer mandato consecutivo del venezolano, el presidente argentino anunció por redes sociales que "la dictadura comunista de Nicolás Maduro" había llegado a su fin.

"Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte", dijo, agregando que "Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular".

Horas más tarde, Maduro le respondió: "Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde".

El mandatario también ordenó el cierre de la embajada argentina en Caracas -al igual que el de las delegaciones de otros seis países que no reconocieron su victoria-, medida que fue oficializada el pasado 1 de agosto.

La representación diplomática argentina quedó en manos de Brasil, que también se comprometió a proteger a los seis opositores que se encontraban asilados en la embajada argentina desde marzo de este año.