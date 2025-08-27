El presidente de Argentina, Javier Milei, reacciona durante un acto de campaña electoral, en Lomas de Zamora, Buenos Aires, el 27 de agosto de 2025. (Foto de Juan Ignacio Roncoroni / EFE)
El presidente de Argentina, Javier Milei, reacciona durante un acto de campaña electoral, en Lomas de Zamora, Buenos Aires, el 27 de agosto de 2025. (Foto de Juan Ignacio Roncoroni / EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

Jefe de Gabinete argentino llama a superar "confrontación política" tras agresión a Milei
Jefe de Gabinete argentino llama a superar “confrontación política” tras agresión a Milei

Jefe de Gabinete argentino llama a superar “confrontación política” tras agresión a Milei

El jefe de Gabinete de , , llamó a los diversos sectores políticos a trabajar para superar la “confrontación” luego de la agresión este miércoles contra el presidente durante una caravana de campaña electoral en la provincia de .

Un incidente como el que se dio hoy en Lomas de Zamora, donde una caravana del Gobierno en campaña política en la provincia de Buenos Aires fue apedreada por militantes del Justicialismo (peronismo) del municipio, son hechos que no pueden suceder”, afirmó Francos durante una comparecencia en la Cámara de Diputados.

Milei fue evacuado este miércoles durante un acto electoral en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, en la periferia sur de Buenos Aires, por incidentes con manifestantes opositores que arrojaron objetos contra la camioneta descubierta en la que viajaba, una situación que derivó en enfrentamientos entre algunos de los concentrados y efectivos policiales.

Debido a los incidentes, Milei fue inmediatamente evacuado por su custodia junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el principal candidato de la formación de ultraderecha La Libertad Avanza de cara a los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, abandonó la escena en una motocicleta.

Los argentinos, en la política y tal vez en la militancia política, hemos llegado a un punto de confrontación tan grande que todos deberíamos trabajar por superarla”, afirmó Franco al dirigirse a los diversos bloques políticos con representación en la Cámara Baja.

El jefe de Gabinete añadió que “la violencia física no conduce a nada y a veces proviene de esta confrontación que tenemos los argentinos desde hace tanto tiempo”.

Los incidentes tuvieron lugar durante un acto de campaña en Lomas de Zamora, bastión del peronismo, donde Milei se encontró con un grupo de manifestantes opositores al Gobierno nacional que le lanzó piedras, ramas y huevos, entre otros objetos, ante lo cual personal policial protegió al presidente con escudos antes de evacuarlo en un vehículo blindado.

La provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina y gobernada por el peronismo, celebrará elecciones legislativas el próximo 7 de septiembre.

