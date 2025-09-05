Argentina: Justicia procesa a joven acusado de lanzar una piedra a Milei durante acto de campaña

La Justicia argentina procesó este viernes por el delito de atentado a la autoridad a un joven de 22 años acusado de arrojar una piedra contra el presidente, Javier Milei, el 27 de agosto durante un acto de campaña en Lomas de Zamora, localidad de la provincia de Buenos Aires, que celebra elecciones legislativas este domingo.

El joven, identificado como Thiago Florentín, pasó más de una semana preso y fue liberado este viernes, pero procesado por la Justicia, que lo investiga por el delito de atentado a la autoridad por la agresión al mandatario, según informó la prensa local.

Florentín sufrió además un embargo por 1.000.000 de pesos (733 dólares), pero podrá atravesar el proceso en su contra fuera de prisión.

Según fuentes judiciales citadas por medios locales, la acusación contra el joven sostiene que fue identificado en el lugar en el que fue agredido Milei “arrojando piedras o elementos contundentes, junto a otras personas aún no identificadas, incitando de esta manera a la violencia colectiva de los demás participantes”.

El joven fue uno de los manifestantes que expresaron su repudio a la gestión de Javier Milei y su malestar por las recientes denuncias de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), se enfrentaron con grupos de seguidores del líder ultraderechista y lanzaron piedras y otros objetos al presidente mientras avanzaba en una camioneta descubierta por la arteria principal de la localidad bonaerense, bastión del peronismo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, es custodiado durante un acto de campaña electoral de candidatos de su partido en Lomas de Zamora. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Florentín, que pertenece a una organización social de izquierda y reside en una localidad aledaña, negó haber arrojado nada contra Milei.

No sufrió lesiones

Aunque no fue impactado ni sufrió heridas por el lanzamiento de piedras y otros objetos hacia él y su comitiva, el mandatario tuvo que ser protegido por sus custodios y luego fue evacuado en un vehículo blindado.

Junto a él viajaban su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el referente del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, quien abandonó la escena en una motocicleta, sin protección ni casco.

Milei, su hermana y Espert fueron llevados de inmediato a la residencia presidencial en la localidad de Olivos, desde donde el mandatario mostró que había salido ileso del suceso y responsabilizó al kirchnerismo -facción del peronismo- por el ataque.

Al presidente argentino se sumaron distintos miembros del Ejecutivo, que acusaron al peronismo de provocar la violencia, pese a que la protesta incluyó a representantes de distintos sectores y organizaciones.

