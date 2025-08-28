El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso en Madrid, el 8 de junio de 2025. (Foto de OSCAR DEL POZO / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso en Madrid, el 8 de junio de 2025. (Foto de OSCAR DEL POZO / AFP)
/ OSCAR DEL POZO
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Milei arremete contra el Congreso argentino tras derrotas legislativas: “Banda de facinerosos”
Resumen de la noticia por IA
Milei arremete contra el Congreso argentino tras derrotas legislativas: “Banda de facinerosos”

Milei arremete contra el Congreso argentino tras derrotas legislativas: “Banda de facinerosos”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de , , cargó este jueves contra el y afirmó que “está secuestrado por una banda de facinerosos” y de “degenerados fiscales”, tras una serie de derrotas legislativas del Gobierno durante la última semana en torno a medidas que buscaban profundizar la reducción del gasto público.

Mientras nosotros nos rompemos el lomo para devolverle la estabilidad a todos los argentinos, el Congreso está secuestrado por una banda de facinerosos, que trabaja incansablemente para privar a la gente del fruto de su esfuerzo y recuperar todos los curros (negocios) que le hemos cortado desde el Ejecutivo”, afirmó Milei durante el encuentro anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en Buenos Aires.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Congreso argentino designa a autoridades de comisión para investigar a Milei por $LIBRA

En una extensa jornada entre el jueves 21 y el viernes 22, el Senado de Argentina rechazó y dejó sin efecto cinco decretos del Gobierno de Milei que ordenaban la reestructuración o el cierre de algunos organismos del Estado y la desregulación de la marina mercante, para luego convertir en ley un proyecto que declara la emergencia en el sector de la salud pediátrica y de las prácticas de los médicos residentes por un plazo de dos años.

Un día antes, el miércoles 20, la Cámara de Diputados rechazó un veto presidencial a una ley, aprobada en julio, que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta finales de 2027 y obliga al Gobierno a garantizar la financiación adecuada de las pensiones por discapacidad y fortalecer la asistencia para ese sector.

En paralelo, este jueves la Cámara Baja reactivó la comisión de investigación parlamentaria que investiga a Milei por el caso $LIBRA, la criptomoneda promocionada en febrero pasado por el mandatario antes de desplomarse y provocar pérdidas millonarias entre inversores.

Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen. Si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar. Y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado”, añadió el mandatario en su discurso de este jueves.

MÁS INFORMACIÓN: Audios y el negocio de los medicamentos: ¿quién es quién en el escándalo de presuntos sobornos que complica a los Milei?

El presidente planteó que el Poder Legislativo de Argentina se encuentra “secuestrado por lo peor de la clase política argentina, el kirchnerismo”, en referencia a un sector de la oposición peronista liderado por la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015).

Un Congreso que representa los intereses más bajos, que vive del pagador de impuestos. Un Congreso que, temeroso de que terminemos con el negocio de ellos y de sus amigos, quiere llevarse puesto al Gobierno nacional, elegido por el 56% de los argentinos”, acusó el mandatario ultraderechista, que denunció además que la oposición parlamentaria se organizó para aprobar medidas que atacan el superávit fiscal.

Lo que quieran hacer los degenerados fiscales, en tres meses, no me importa nada, porque se los voy a revertir, a partir del 11 de diciembre, si llegan a hacer daño”, prometió Milei en referencia a la fecha en que en el Congreso asumirá su nueva composición tras las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC