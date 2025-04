El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a atacar a los periodistas, a los que calificó de “ensobrados” (cobran dinero), “operadores” y “basuras”, para luego indicar que “envenenan la vida de la gente con mentiras”.

Milei pronunció estas palabras durante una larga entrevista con el canal de streaming Neura, conducido por su aliado Alejandro Fantino, que se alargó durante casi cinco horas y terminó entrada la madrugada de este martes.

“ Están todos los dias envenenando la vida a la gente con mentiras, calumnias, injurias, operando, tratando de que esto (su Gobierno) se caiga ”, dijo Milei.

Citó de manera expresa a periodistas de los diarios Clarín y La Nación, a los que llamó “mandriles”, “repugnantes” y “basuras mentirosas”.

“Vos te estás rompiendo el lomo trabajando, estás haciendo algo inédito en la historia argentina, y los tipos, ya sea porque son miopes o resentidos, o lo que sea, a lo único que se dedican es a ensuciar”, afirmó.

Criticó en concreto a un periodista de La Nación, del que dijo: “¿A vos te parece que el impresentable, mentiroso, repugnante de (Jorge) Fernández Díaz sale a decir que somos unos improvisados cuando ya lo teníamos diseñado en agosto? No es el único. Te puedo nombrar varios. Estoy dispuesto a guantearme todo el tiempo. ¿Vos me querés pegar? Si me venías a pegar y te contesto, báncatela“, aseveró.

Milei se dirigió de esta manera a los periodistas que lo habían cuestionado por no haber conseguido reunirse con Donald Trump durante su último viaje a Estados Unidos.

“¿Te crees que yo necesito una foto con Trump?, si estamos en perfecta sintonía con su administración, vayan a buscarla al ángulo, mandriles inmundos”, ahondó.

La respuesta del periodismo

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) emitió este martes un comunicado en el que pidió a Milei “respetar el disenso y la crítica”, y señaló que sus declaraciones son “incompatibles con la investidura que representa”.

Fopea “deplora las expresiones agravantes y violentas del presidente Javier Milei hacia periodistas” y “manifiesta su preocupación por la reiteración de un discurso hostil que estigmatiza a quienes ejercen el periodismo en la Argentina”.

La asociación volvió a advertir “sobre los riesgos de promover un clima de hostilidad hacia el periodismo” porque “no sólo deteriora el debate democrático, sino que habilita escenarios de violencia simbólica y física, como los que han sufrido colegas de distintas líneas editoriales durante coberturas”.

“El periodismo puede y debe ser cuestionado, discutido y analizado, pero nunca desde la descalificación personal ni desde un poder que busca acallar con agravios. La libertad de prensa no es un privilegio, es una garantía para toda la ciudadanía”, afirmó.

Los ataques e insultos del presidente contra los periodistas son una constante desde que inició su gestión, en diciembre de 2024.

Durante el primer año de su Gobierno, Fopea registró que se produjeron 173 agresiones contra la prensa, es decir, “uno cada dos días”; y un tercio vinieron del propio Milei.

En octubre de 2024, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que celebró su 80 Asamblea Anual en la ciudad argentina de Córdoba, expresó su preocupación por la intimidación a la que están sometidos los periodistas por Milei, miembros de su Gobierno y de sus hordas de seguidores, tanto en redes como en las calles.

Los periodistas denunciaron también que el presidente solo ofrece entrevistas a “amigos” y nunca comparece en una rueda de prensa.