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Resumen

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Fotografía de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei. (Foto: EFE/ STR)
Fotografía de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei. (Foto: EFE/ STR)
Por Agencia EFE

El presidente argentino, Javier Milei, celebró el anuncio de la visita del papa León XIV a Argentina confirmada este miércoles por el Vaticano, calificándola de “histórica para todos los argentinos”, y afirmó que el Gobierno trabajará junto a la Santa Sede en la organización del viaje.

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