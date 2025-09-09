El presidente de Argentina, Javier Milei, habla luego de conocer los resultados electorales de las elecciones legislativas, en La Plata, Buenos Aires, el 9 de septiembre de 2025. (Foto de Juan Ignacio Roncoroni / EFE)
Milei cancela viaje a España y asistencia a evento ultra de Vox tras la derrota electoral en Argentina
Tras el duro revés electoral sufrido el domingo en los comicios legislativos en la provincia de , el presidente argentino, , canceló su viaje a para participar del evento ‘Viva 25’, organizado por el partido ultraderechista español y que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en Madrid.

El mandatario había comprometido su asistencia a la cita organizada por Vox del próximo fin de semana, pero la cancelación del viaje, confirmada a EFE por fuentes de la Presidencia argentina, se produce poco después del terremoto en el interior del Gobierno tras la abultada derrota de la fuerza oficialista La Libertad Avanza (LLA) ante el peronismo en el principal distrito electoral del país.

MIRA AQUÍ: “El último mes y medio del gobierno ha sido muy malo”: Milei busca recuperarse de dura derrota en Buenos Aires y crea una mesa política

José María Figaredo, portavoz de Economía y secretario general del grupo de Vox en el Congreso, había confirmado el pasado domingo la participación de Milei en el acto que se celebrará en Madrid, liderado por Santiago Abascal y “muchísimos más líderes, no solo europeos, sino de todo el mundo”.

El presidente argentino ya visitó este año España, en un viaje en el que participó en un foro económico de marcado carácter liberal y ultraconservador en Madrid y aprovechó para verse con el opositor venezolano exiliado Edmundo González Urrutia; la presidenta regional de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso; y el presidente de Vox y amigo personal, Santiago Abascal.

En 2024, Milei viajó dos veces al país europeo, una de ellas para participar del evento ‘Viva 24’, donde pronunció un discurso en el que llamó “corrupta” a Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

El Gobierno español reaccionó retirando a la embajadora de Buenos Aires después de que el presidente argentino, que también ha llamado “cobarde” repetidamente a Sánchez, no se disculpara.

Finalmente, el Gobierno de Sánchez nombró un nuevo embajador en Argentina a fines de octubre pasado.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

