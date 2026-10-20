El presidente de Argentina, Javier Milei, cuestionó este martes a quienes dicen que no llegan a fin de mes y calificó de “muy pobres intelectualmente” a periodistas e investigadores que difundieron en los últimos días estudios sobre una población creciente que asegura enfrentar serios problemas económicos.

“Propongo que demuestren no ser tan precarios y contesten: ¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?”, escribió el mandatario en una extensa publicación en la red social X.

El presidente de extrema derecha hizo referencia a un reciente estudio de la consultora Zentrix, en el que se indica que los ingresos de dos de cada tres argentinos alcanzan para vivir hasta el día 20 de cada mes, con picos del 72 % en menores de 40 años y del 83,3 % en la clase baja.

Durante su intervención en la conferencia Argentina Oil & Gas, celebrada en la sureña provincia de Neuquén, horas antes de viajar a España y de escribir la polémica publicación, Milei calificó la expresión “no llegar a fin de mes” como “una pelotudez del tamaño de una casa” propagada por el kirchnerismo, sector del peronismo que lidera la oposición a su Gobierno.

“No nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país. Nos llevaban a Cuba con escala en Venezuela. Íbamos a ir a niveles de pobreza del 90%, a hiperinflación profunda, no salíamos más de ahí”, agregó sobre sus antecesores peronistas en la Presidencia argentina.

Con anterioridad al estudio de Zentrix, otro análisis de la consultora Mide -correspondiente a agosto- destacó que el 59 % de los argentinos considera que su situación económica es peor que seis meses atrás y que el 53 % tiene que endeudarse para completar los ingresos mensuales necesarios.

“Esos caraduras e inmorales vienen a decirnos qué es lo que hay que hacer, pero, por favor, que primero tomen unos cuantos cursos de economía y después hablemos”, opinó Milei en su discurso del lunes.

Y en su posterior publicación de X, afirmó que las críticas a su plan económico se basan en “todo tipo de falacias ad populum y ad hominem”.

Según datos oficiales, la tasa de pobreza en Argentina escaló en el primer semestre de 2026 al 32,3 %. Dato que cuestionan consultoras y académicos al considerar esa tasa aún mayor por la metodología utilizada para la medición, ya que se realiza sobre canastas básicas no actualizadas y deja afuera sectores de la población, como el mundo rural y las pequeñas y medianas ciudades.

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