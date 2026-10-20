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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, durante la Gala de la Herencia Hispana en Washington D. C. en el Andrew Mellon Auditorium, el 14 de octubre de 2026. (Leigh Vogel / Getty Images via AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, durante la Gala de la Herencia Hispana en Washington D. C. en el Andrew Mellon Auditorium, el 14 de octubre de 2026. (Leigh Vogel / Getty Images via AFP)
/ LEIGH VOGEL
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, cuestionó este martes a quienes dicen que no llegan a fin de mes y calificó de “muy pobres intelectualmente” a periodistas e investigadores que difundieron en los últimos días estudios sobre una población creciente que asegura enfrentar serios problemas económicos.

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