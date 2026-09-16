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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Argentina, Javier Milei, posan para una foto al inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. (Saul LOEB / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Argentina, Javier Milei, posan para una foto al inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. (Saul LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo este miércoles que el cambio de postura de su Gobierno respecto al reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas responde al comentario de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la relación de su país con el Reino Unido, que controla el archipiélago tras su ocupación en 1833.

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