El presidente argentino, Javier Milei, dijo este jueves ver “vientos de cambio favorables” para el reclamo contra Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y anunció que endurecerá sanciones contra empresas vinculadas a la explotación petrolera en el archipiélago del Atlántico sur.

“La Argentina no se quedará de brazos cruzados”, dijo Milei en cadena nacional, donde anunció además la creación de una base naval en la provincia patagónica de Tierra del Fuego (sur). El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo esta semana que no descarta revisar la posición estadounidense de neutralidad en el histórico diferendo por las islas.

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El presidente ultraliberal de Argentina, Javier Milei, dijo el miércoles 2 de septiembre que no está dispuesto a flexibilizar sus políticas de austeridad para una reelección en las presidenciales del año próximo porque el resultado fiscal "no se negocia". (AFP)

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