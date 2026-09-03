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El presidente argentino Javier Milei saluda a los asistentes tras su intervención en el Foro de Madrid, una reunión de líderes conservadores latinoamericanos, celebrada en Santiago, el 3 de septiembre de 2026. (Javier TORRES / AFP)
El presidente argentino Javier Milei saluda a los asistentes tras su intervención en el Foro de Madrid, una reunión de líderes conservadores latinoamericanos, celebrada en Santiago, el 3 de septiembre de 2026. (Javier TORRES / AFP)
/ JAVIER TORRES
Por Agencia EFE

El presidente argentino, Javier Milei, dijo este jueves ver “vientos de cambio favorables” para el reclamo contra Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y anunció que endurecerá sanciones contra empresas vinculadas a la explotación petrolera en el archipiélago del Atlántico sur.

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