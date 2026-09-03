Resumen
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El presidente argentino, Javier Milei, dijo este jueves ver “vientos de cambio favorables” para el reclamo contra Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y anunció que endurecerá sanciones contra empresas vinculadas a la explotación petrolera en el archipiélago del Atlántico sur.
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