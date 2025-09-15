Milei dice que “lo peor ya pasó” y anuncia aumentos en jubilaciones, salud y educación en 2026

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este lunes el envío al Congreso del proyecto de Presupuesto 2026 con un discurso en el que pidió a los argentinos “no aflojar”, reconoció que “el camino es arduo” y enfatizó que “lo peor ya pasó”.

“Quisiera destacar que, por como fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó ”, señaló el mandatario, en un contexto de inestabilidad política y económica en el país tras la reciente derrota del Gobierno en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Información en desarrollo...