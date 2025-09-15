El presidente de Argentina, Javier Milei, hablando en la transmisión nacional para anunciar la presentación del presupuesto de 2026 al Congreso, en Buenos Aires. (Foto de Handout / Oficina de la presidencia de Argentina / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, hablando en la transmisión nacional para anunciar la presentación del presupuesto de 2026 al Congreso, en Buenos Aires. (Foto de Handout / Oficina de la presidencia de Argentina / AFP)
/ HANDOUT
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Milei dice que “lo peor ya pasó” y anuncia aumentos en jubilaciones, salud y educación en 2026
Resumen de la noticia por IA
Milei dice que “lo peor ya pasó” y anuncia aumentos en jubilaciones, salud y educación en 2026

Milei dice que “lo peor ya pasó” y anuncia aumentos en jubilaciones, salud y educación en 2026

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este lunes el envío al Congreso del proyecto de Presupuesto 2026 con un discurso en el que pidió a los argentinos “no aflojar”, reconoció que “el camino es arduo” y enfatizó que “lo peor ya pasó”.

Quisiera destacar que, por como fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó”, señaló el mandatario, en un contexto de inestabilidad política y económica en el país tras la reciente derrota del Gobierno en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC