El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo este miércoles en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero son “la tortura que tienen los pobres españoles”.

“Hay que acabar de una vez por todas con la basura del socialismo”, afirmó después ante cientos de simpatizantes argentinos y extranjeros reunidos en la CPAC Argentina 2024, un foro nacido en 1972 en EE.UU. y que congrega a políticos de la extrema derecha latinoamericana y al ala más radical del Partido Republicano.

En su discurso de clausura de la CPAC, Milei habló de la importancia que tiene para este movimiento de la extrema derecha dar la “batalla cultural” porque, a su juicio, “los socialistas, caído el muro de la vergüenza, del terror y la sangre, avanzaron sobre terreno virgen porque a alguien se le ocurrió decir que la caída del muro era el fin de la historia”.

Entre medidas de esa frase, hizo un inciso para remarcar: “No me caen bien los zurdos, no se sorprendan”.

Y matizó que estos líderes “lograron imponer la agenda”.

Milei prosiguió: “Se nos metieron en las universidades, en los medios de comunicación, en la cultura; y como no tenían rival ganaron la batalla cultural. Fueron exitosos políticamente”.

Después enumeró nombres de quienes él considera obtuvieron esos triunfos y fue usando, dependiendo los casos, insultos o sarcasmos.

“En Argentina hemos padecido cuatro gobiernos kirchneristas; en Chile, experimentos como (Ricardo) Lago, (Michelle) Bachelet, (Gabriel) Boric. En Uruguay, Pepe Mújica, Tabaré Vázquez; en Paraguay, (Fernado) Lugo; en Bolivia, Hugo Morales; en Brasil, (Luiz Inácio) Lula (da Silva) y Dilma (Rousseff); en Perú, (Pedro) Castillo; y en Colombia, (Gustavo) Petro”.

Cuando se refirió a “Lula”, el público abucheó.

Añadió: “En Venezuela, el asesino criminal de (Nicolás) Maduro, que le siguió a Chávez, el mentor; a la basura Fidel Castro”.

Luego dijo: “Zapatero, Sánchez, la tortura que tienen los pobres españoles con ellos”.

“Fueron exitosos en lo cultural, en lo político, pero donde van generan miseria y eso abrió la oportunidad de que hoy en el mundo, de la mano de (Donald) Trump, (Nayib) Bukele y nosotros en Argentina, se respiren nuevos tiempos de libertad”, aseveró.

“No alcanza gestionar bien, como pasó en los años noventa, es necesario dar la batalla cultural y, en eso, la CPAC tiene un rol fundamental, para coordinar internacionalmente, para que los zurdos no nos entren por ningún lado”, dijo Milei ante cientos de personas en una gran sala de un hotel de Buenos Aires.