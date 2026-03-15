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El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP).
El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP).
/ FABRICE COFFRINI
Por Agencia EFE

Un documento hallado en el teléfono móvil del empresario argentino Mauricio Novelli, investigado en la causa judicial por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, detalla un presunto acuerdo por 5 millones de dólares a cambio del apoyo del presidente argentino, Javier Milei, al proyecto, según documentación judicial publicada por medios locales.

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