El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo este domingo, durante el debate preelectoral con vistas a los comicios que se celebrarán el 22 de octubre en Argentina, que no va “a adherir la agenda 2030″ ni los Acuerdos de París.

“Nosotros no vamos a adherir a la agenda 2030. Nosotros no adherimos al marxismo cultural, no adherimos a la decadencia”, indicó el candidato libertario, el más votado en las elecciones PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) celebradas el 13 de agosto, en respuesta a uno de sus oponentes.

Este es el segundo debate preelectoral obligatorio entre los cinco candidatos a la Presidencia argentina, que toma el relevo del celebrado el 1 de octubre y que se celebra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).