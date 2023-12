El Gobierno de Javier Milei hará “lo imposible” en un corto plazo por “evitar la catástrofe” de una hiperinflación en Argentina, informó este martes el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni.

“El objetivo es hacer lo imposible en el cortísimo plazo por evitar la catástrofe. Estamos ante una de las crisis más profundas de la historia y nos encaminamos hacia una hiperfinlacion y la decisión es evitarla”, indicó el portavoz presidencial en su comparecencia diaria en la Casa Rosada.

En ella, confirmó la desaparición de la publicidad institucional en los medios “durante un año” y confirmó que el ministro de Economía, Luis Caputo, ofrecerá después de las 17.00 horas (20.00 GMT) un mensaje grabado con su primer paquete de medidas económicas.

Según el portavoz, el anuncio girará sobre “cubrir esta urgencia económica” para intentar “evitar una catástrofe mayor”.

Adorni reiteró que los contratos y los nombramientos públicos hechos por la anterior Administración en el último año “están bajo revisión” y agregó que habrá la “sanción correspondiente” para los funcionarios que no quieran colaborar con el Ejecutivo.

“El Estado tamaño elefante no puede seguir existiendo porque del otro lado tenés (tienes) gente que lo sostiene con sus impuestos -directos o indirectos- que no logra poner un plato de comida arriba de la mesa”, aseveró.

De hecho, recordó que, a partir de la Ley de Ministerios, sancionada el mismo 10 de diciembre en que asumió Milei, se redujo de 18 a 9 los Ministerios; de 106 a 54 las Secretarías; y de 182 a 149 las Subsecretarías; en total, una reducción del 34 %.

Uno de los asuntos por los que fue más consultado fue el de las posibles protestas en la calle.

Sobre eso, Adorni recordó que el ajuste fiscal tendrá “como contrapartida la expansión en la contención social”, ya que, ante “la gravedad de la situación”, “nadie va a dejar de ayudar a quien lo necesita”.

En cuanto a manifestaciones y posibles piquetes, una de las cuestiones más atacadas por la centroderecha y la ultraderecha en la campaña electoral, el portavoz recordó el lema que popularizaron tanto Milei como su antigua rival política y ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.

“Se va a cumplir a rajatabla, no va a haber excepciones. Una de las cosas que tenemos como Gobierno es que la ley se respete”, apuntó Adorni, quien agregó, no obstante, que “la libertad de expresión no es negociable, en ningún ámbito, bajo ninguna circunstancia y en cualquier situación”.

Movimientos piqueteros y fuerzas políticas de izquierdas convocaron para el 20 de diciembre las primeras protestas contra los ajustes económicos avanzados por Milei.

Esa fecha conmemora la grave crisis de 2001 en Argentina, que desencadenó un grave escenario económico y social en el país suramericano y motivó la dimisión de los presidentes Fernando de la Rúa (1999-2001) y Adolfo Rodríguez Saá (2001).