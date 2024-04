El presidente argentino, Javier Milei, publicó este miércoles un extenso comunicado en sus redes sociales, donde dice que “la extorsión es moneda corriente” en el periodismo y que su partido, La Libertad Avanza, no se quedará callado frente a las “operaciones, la mentira, la calumnia, la injuria o la difamación”.

“Al igual que ha ocurrido con todo el resto de las cuestiones vinculadas a la política, el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial”, expresó Milei en su cuenta de X, al tiempo que agregó que “la extorsión es moneda corriente. La mentira, la difamación, la calumnia son algo frecuente”.

“Primero te pegan, y después te pasan la factura. Cifras siderales”, acusó el mandatario, quien inicia este miércoles un viaje internacional que le llevará a Estados Unidos y a Dinamarca.

El presidente libertario se diferenció de la “mayoría de los políticos” que pagan a los periodistas y quedan “presos” de su propia trampa, “ya que nunca pueden contestar los ataques a riesgo de que expongan sus negocios”.

“Los que integramos La Libertad Avanza es que no le debemos nada a nadie. No tenemos negocios con nadie. Y no nos vamos a quedar callados frente a las operaciones, la mentira, la calumnia, la injuria o la difamación”, por lo que Milei advirtió “vamos a contestar”.

“El periodismo se ha acostumbrado, a lo largo de las últimas décadas, a que deben ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable, a los que no se puede criticar, ni desmentir, ni corregir”, afirmó.

Pero advirtió: “Libertad de expresión significa que nadie puede evitar que hablemos. Ni siquiera los sagrados periodistas”.

El contenido del texto del presidente que asumió el 10 de diciembre pasado no es nuevo en el discurso del mandatario y ha sido cuestionado previamente por las asociaciones de periodismo.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) se había pronunciado este martes respecto de las “descalificaciones presidenciales injuriantes a medios y periodistas” a partir de una entrevista que había dado el lunes pasado.

El mandatario no ha dado una sola rueda de prensa o ha comparecido ante los medios -más allá de preguntas rápidas a la entrada o salida de algún evento- desde que asumió la Presidencia; sí ha concedido entrevistas a algunos canales de televisión y radios nacionales e, incluso, a algún medio internacional; y su forma favorita de comunicarse es mediante las redes sociales.