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Resumen

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Javier Milei en una foto de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Javier Milei en una foto de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Por Agencia EFE

El presidente argentino, Javier Milei, envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca reemplazar el régimen vigente para sancionar la explotación no autorizada de recursos en las Malvinas y ampliar las herramientas del Estado para proteger la soberanía.

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