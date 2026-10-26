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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, tras el desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid, España, el 21 de octubre del 2026. (EFE/ Mariscal).
El presidente de Argentina, Javier Milei, tras el desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid, España, el 21 de octubre del 2026. (EFE/ Mariscal).
/ Mariscal
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, guarda silencio este lunes tras la victoria del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil, en las que derrotó al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), a quien el mandatario argentino había respaldado.

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