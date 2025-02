Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, quien estuvo detrás del cuestionado lanzamiento de $LIBRA, la moneda meme que promocionó el presidente argentino Javier Milei en un posteo en X el viernes, y que registró una subida de 1.300% en media hora y después se desplomó, volvió a asegurar que tiene US$100 millones para inyectarle liquidez, pero que espera instrucciones. “Temo por mi vida”, aseguró y reveló que también estuvo detrás de la memecoin de Melania Trump.

En una entrevista de más de una hora con el periodista Stephen Findeisen, mejor conocido como Coffeezilla, un youtuber y periodista estadounidense especializado en el mundo cripto, Hayden Davis, aseguró que no se trató de un rug pull; una operatoria donde se infla artificialmente el precio del token para luego desplomarlo. “Es un plan que salió mal con 100 millones de dólares en el colchón esperando qué hacer”, dijo.

“No tengo ningún deseo en ser el enemigo número uno. No me estoy beneficiando de esto. Mi vida está en riesgo”, dijo. Además, aseguró que el presidente Javier Milei dará hoy una entrevista televisiva en la que apoyará a la moneda meme y espera que la cotización vuelva a subir.

“Milei no ganó plata con esto”, afirmó. Al ser consultado por las otras personas que estuvieron detrás del lanzamiento de la moneda señaló a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, de la más que cuestionada Tech Forum. Ese foro existe sólo en la Argentina, se llevó a cabo en octubre del 2024 y contó como orador principal a Milei, y volverá a hacerse en abril de 2025.

Hayden Mark Davis.

Novelli es un joven trader que conoce al Milei al menos desde 2021. En esa época, el economista hacía videos en sus redes (a modo influencer) promocionando los cursos de N&W Profesional Traders, fundada por Novelli. No solo eso: también daba capacitaciones en ese instituto, meses antes de convertirse en diputado.

Terrones Godoy es un ciudadano español que se crió en la Argentina, que se presenta a sí mismo como “empresario”, y que acumula acusaciones por presuntas estafas reiteradas que habría perpetrado con inversiones digitales. Se hizo conocido como youtuber y aconsejando cómo ganar plata jugando videojuegos.

Tal como informó LA NACION Terrones Godoy también se precia de su acceso a la cúspide de poder. Junto con Novelli fue uno de los invitados especiales a la función de gala que se celebró en el Teatro Colón por la asunción de Milei como Presidente, algo que él mismo difundió con una foto que subió a su cuenta de LinkedIn.

Hayden Mark Davis también recalcó en varios tramos de la entrevista que está tratando de evitar a los snipers, que son programas automáticos diseñados para ejecutar órdenes de compra de criptomonedas de manera extremadamente rápida en el momento en que un token o proyecto recién lanzado se pone disponible.

“Esto se suponía que iba a ser un experimento. Milei tiene un profundo deseo de hacer todo público. Todas las transacciones financieras del país quiere tokenizarlas”, dijo. La tokenización es una forma que tienen las empresas de proteger los datos sensibles al sustituirlos por símbolos de identificación únicos que conservan toda la información esencial de los datos.

“La idea era experimentar con esto y ver qué pasa. La apoyaba pero no es que la $LIBRA iba a ser su moneda meme oficial, hay que dejar claro eso”, añadió.

También se refirió a Dave Portnoy, otro empresario estadounidense e influencer que cuenta con cinco millones de seguidores en Instagram. Es el fundador y propietario de la empresa de deportes Barstool Sports, quien sostuvo que sabía que se iba a lanzar $LIBRA y es uno de los ejemplos de los insiders o quienes tenían información privilegiada.

Pero Portnoy reveló algo aún más polémico. Aseguró le devolvió seis millones de tokens LIBRA a Hayden Davis, que recibió como pago por aceptar promover el proyecto, luego que le dijera que no revelara que recibía esa compensación por promover la moneda meme en las redes sociales.

“No puedo aceptar monedas si no me permitís decir que me diste monedas y que soy parte del proyecto. Entonces, literalmente devolví las monedas. Todo esto estaba sucediendo antes de toda esta mierda, antes de que supiera que esto era un desastre”, contó Portnoy en un evento en X Spaces ayer. También contó que había comprado $LIBRA y esos tokens se los quedó y que mantuvo contacto con Davis mientras el token colapsaba.

Al ser consultado al respecto, el creador de $LIBRA dio su visión al, menos, controversial sobre los insiders y la información de privilegio. “La idea de insiders para mí es una mierda porque cualquier meme coin en el que he invertido, conocido o he sido parte, las personas que más se beneficiaron fueron las que sabían, las estructuraron el trato, como en cualquier negocio del mundo”, sostuvo.

“En los mercados públicos o en la bolsa sería ilegal”, le retrucó el entrevistador, sorprendido por sus declaraciones. “Sí, pero en los meme coins no. Es lo que pasa en todos los tratos. Así se hace la plata grande. La gran mayoría de los ganadores de los meme coins se mueven con esa información. La gente que se enoja es que no es insider”, sostuvo.

Acá radica una de las claves que explica porque el 82% de los tokens, estaban en solo cluster, según reveló a las 19.38 del viernes la cuenta cripto en x Bubblemaps. Tenían esa información privilegiada, inflaron el precio- aunque Hayden Davis lo desmienta- y después liquidaron sus tokens.

Su rol en la memecoin de Melania Trump

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, observa mientras el presidente Donald Trump pronuncia un discurso el 20 de enero de 2025. (Foto de Greg Nash / AFP). / GREG NASH

Tras ser consultado por su vinculación con el lanzamiento de la memecoin de Melania Trump, Hayden se tomó varios segundos para contestar. “Voy a responder, pero esto me pondría en un gran peligro. Yo fui parte de eso”, dijo, aunque aseguró que no hubo dinero del equipo de la primera dama de Estados Unidos. “No aceptamos ninguna liquidez; cero”, marcó.

En la víspera de la asunción del republicano, el matrimonio presidencial de Estados Unidos lanzó dos memecoins, $TRUMP y -días después- $MELANIA. “El memcoin Melania ya está disponible”, escribió la mujer de Trump y adjuntó en su publicación de X la información para adquirir el token.

Minutos antes de la entrevista a Davis, los analistas de Bubblemaps señalaron a una dirección de el exchange Solana, apodada “P5tb4″, como la responsable de franquear el lanzamiento de la memecoin de la primera dama el último 19 de enero -con una ganancia de 2,4 millones de dólares con el movimiento- y transfiriendo esa suma a otra dirección apodada “0xcEA”, billetera vinculada al creador de la memecoin.

El hombre detrás del lanzamiento de $LIBRA contó hoy que, junto a su equipo, utilizó snipers para ejecutar órdenes de compra de $MELANIA debido a lo grande que había sido previamente el lanzamiento de $TRUMP. “Yo fui parte de eso”, aseguró Davis.

“Semanas después notamos que ‘0xcEA’ financiaba ‘DEfcyK’, la dirección del creador de $LIBRA. Sí, el mismo creador que extrajo US$87 millones de dóalres”, advirtieron en Bubblemaps y agregaron: “¿Qué vemos? Un patrón de avaricia. El creador de $MELANIA y $LIBRA no solo lanzó tokens para extraer valor, sino que utilizó conocimiento interno para obtenerlo, ganando más de 100 millones de dólares solo con $LIBRA”.