El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, anunció este martes que enviará al Parlamento un proyecto de ley para reformar diversos aspectos del sistema electoral, incluyendo una eliminación de los comicios primarios.

“Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso”, anticipó a través de la red social X Milei, quien indicó que la iniciativa incluirá eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para que los ciudadanos dejen de “pagar internas de la casta”.

La reforma que impulsará el Ejecutivo también incluirá, entre otros aspectos, cambios en el sistema de financiación a los partidos políticos.

El sistema de elecciones primarias fue implementado por primera vez en Argentina para definir los candidatos para los comicios generales de 2011, a partir de una reforma política aprobada por el Parlamento a finales de 2009, con el objetivo de democratizar la representación política, la transparencia y la equidad electoral.

No obstante, el sistema ha sido cuestionado varias veces, en particular por sus costes y por lo engorroso de la organización de unos comicios donde suelen presentarse muchos candidatos.

Según el sistema vigente queLa Milei pretende anular, para quedar habilitados para competir en las elecciones generales, los candidatos o listas de postulantes deben lograr al menos el 1,5 % de los votos totales en las primarias.

Todos los partidos están obligados a participar de las primarias, aunque no necesariamente deben presentar más de una lista de candidatos para dirimir cuál es la que llevarán a los comicios generales.

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En 2025, el Parlamento, por iniciativa del Ejecutivo de Milei, aprobó un proyecto que suspendió las PASO para los comicios legislativos celebrados el año pasado.

Argentina celebra elecciones de medio término para renovar parcialmente el Parlamento cada dos años y comicios generales para elegir presidente y parlamentarios, cada cuatro años.

En 2027 se deben celebrar elecciones para elegir presidente y vicepresidente y para renovar parcialmente la composición del Senado y de la Cámara de Diputados.

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