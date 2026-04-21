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El presidente de Argentina, Javier Milei, dice en que "el socialismo ha entrado" a Estados Unidos por "la costa este" tras elecciones. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
El presidente de Argentina, Javier Milei, dice en que "el socialismo ha entrado" a Estados Unidos por "la costa este" tras elecciones. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
/ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, anunció este martes que enviará al Parlamento un proyecto de ley para reformar diversos aspectos del sistema electoral, incluyendo una eliminación de los comicios primarios.

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