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El presidente de Argentina Javier Milei interviene durante la 29ª Conferencia Global anual del Instituto Milken en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 6 de mayo de 2026. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP).
El presidente de Argentina Javier Milei interviene durante la 29ª Conferencia Global anual del Instituto Milken en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 6 de mayo de 2026. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP).
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia EFE

“Basuras repugnantes”, “ensobrados”, “sicarios con micrófono”, “mentirosos”, “delincuentes”, “lacras inmundas” y “corruptos” son algunos de los insultos que el presidente argentino, Javier Milei, dirige casi a diario a periodistas y medios de comunicación, en una escalada de agravios que ha intensificado en la últimas semanas la confrontación.

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