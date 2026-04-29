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El presidente de Argentina, Javier Milei, en el Congreso argentino en Buenos Aires, el 29 de abril de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, en el Congreso argentino en Buenos Aires, el 29 de abril de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, justificó este miércoles sus comentarios contra los periodistas al afirmar que dicen “barbaridades” de él y tiene derecho a contestarles.

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