La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este miércoles emplazar a diversas comisiones de la Cámara Baja para que traten proyectos ligados al ‘criptofiasco’ $LIBRA, entre ellos crear un comisión investigadora sobre el rol del presidente, Javier Milei, y parte de su Gabinete en el escándalo.

La oposición logró forzar a las comisiones correspondientes a abrir el debate la semana próxima, ya que ninguno de los proyectos tiene dictamen de comisión y, por ello, necesitaban dos tercios de los votos para su aprobación en el Parlamento.

Entre esos proyectos está la creación de una comisión investigadora que analice “la conducta del Sr. Presidente de la Nación, Javier Milei, por la promoción de la criptomoneda $LIBRA”.

También se deberán aprobar pedidos de informes, presenciales y escritos, al propio Milei; a la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y al portavoz presidencial, Manuel Adorni.

“Queremos saber si el 14 de febrero se empezó a escribir un capítulo oscuro”, dijo el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) Pablo Juliano, en referencia a la publicación de Milei en sus redes sociales de un mensaje donde difundió el acceso a la compra y publicitó la criptodivisa.

Las denuncias, que ya están bajo investigación judicial, señalan que la cotización había experimentado una subida exponencial, a las pocas horas se derrumbaron y, al menos, unas 40.000 personas se vieron afectadas.

Según datos de la consultora Nansen, el 86 % de los inversores en varios países perdieron un total de 251 millones de dólares por comprar $LIBRA, mientras que el resto consiguió obtener ganancias por 180 millones de dólares.

Ante la demora en la votación de los emplazamientos, que fueron aprobados posteriormente, el diputado del peronismo disidente Nicolás Massot aludió que el presidente de la Cámara, Martín Menem, miembro de La Libertad Avanza, estuvo involucrado en el criptofiasco por haber retuiteado una publicación de Milei.

“Es casi paradójico que usted tenga que determinar esto, porque usted es uno de los que tiene que dar explicaciones (…) con toda la presunción de inocencia que goza usted, la secretaria general, el vocero presidencial y diputados, que hayan participado ingenuamente de esto”, afirmó Massot.

“Tiene la posibilidad de no seguir obturando esto”, agregó el legislador, a lo que el titular de la Cámara de Diputados le respondió: “No falte a la verdad, porque no hay ningún tipo de obturación. Si el Congreso está trabajando”.

No es la primera vez que la oposición intenta debatir este caso en el Parlamento, ya que el 20 de febrero pasado el asunto fue llevado a una sesión del pleno del Senado, pero en esa ocasión la oposición no juntó los votos necesarios para constituir una comisión investigadora y solamente logró avalar un pedido de informes por escrito al Ejecutivo.

Si los proyectos logran despacho podrán ser aprobados con una mayoría simple en la Cámara Baja.