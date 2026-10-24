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El presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez; y el mandatario argentino, Javier Milei. (Fotos de Cesar MANSO / Thomas COEX / AFP)
El presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez; y el mandatario argentino, Javier Milei. (Fotos de Cesar MANSO / Thomas COEX / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a insultar este viernes al presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su discurso en la cena anual de la Fundación Faro, que utilizó para llamarle “ladrón corrupto”.

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