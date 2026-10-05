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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, hace un gesto mientras se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el 23 de febrero de 2024. (Foto de AGUSTIN MARCARIAN / AFP).
El presidente de Argentina, Javier Milei, hace un gesto mientras se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el 23 de febrero de 2024. (Foto de AGUSTIN MARCARIAN / AFP).
/ AGUSTIN MARCARIAN
Por Agencia EFE

El presidente argentino, Javier Milei, volvió a llamar este lunes “zurdo comunista” a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y celebró la reacción positiva de los mercados tras el triunfo del senador Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

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