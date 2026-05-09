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El presidente de Argentina, Javier Milei, abraza al portavoz de la Presidencia y candidato legislativo Manuel Adorni durante el acto de cierre de su campaña en Buenos Aires, el 14 de mayo de 2025. (AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, abraza al portavoz de la Presidencia y candidato legislativo Manuel Adorni durante el acto de cierre de su campaña en Buenos Aires, el 14 de mayo de 2025. (AFP)
/ STRINGER
Por Agencia EFE

Viajes de lujo, compra de propiedades e importantes gastos en reformas inmobiliarias por parte del jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, investigado por la Justicia, acorralan cada día más al presidente Javier Milei, quien llegó a la Presidencia con la promesa de “acabar con la casta” y la corrupción.

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