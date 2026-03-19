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El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso en la Plaza de la Embajada de Israel en Buenos Aires, el 17 de marzo de 2026. (JUAN MABROMATA / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso en la Plaza de la Embajada de Israel en Buenos Aires, el 17 de marzo de 2026. (JUAN MABROMATA / AFP)
/ JUAN MABROMATA
Por Agencia EFE

Nuevas revelaciones surgidas del peritaje del teléfono móvil de Mauricio Novelli, el empresario argentino que contactó al presidente Javier Milei con el principal impulsor de la criptomoneda $LIBRA, contradicen la versión de los hechos que el mandatario dio tras el escándalo y siembran dudas sobre el accionar del fiscal de la investigación.

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