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Esta vista aérea muestra a estudiantes universitarios y trabajadores marchando mientras participan en una protesta en la Plaza de Mayo contra las políticas del gobierno de Javier Milei en Buenos Aires el 12 de mayo de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
Esta vista aérea muestra a estudiantes universitarios y trabajadores marchando mientras participan en una protesta en la Plaza de Mayo contra las políticas del gobierno de Javier Milei en Buenos Aires el 12 de mayo de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia EFE

Una multitudinaria marcha en Buenos Aires, con réplicas en otras ciudades de Argentina, reclamó este martes al Gobierno de Javier Milei que destine fondos a las universidades públicas, asfixiadas por el ajuste del Ejecutivo y el incumplimiento de la ley de financiamiento de la educación pública superior.

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