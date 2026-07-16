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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, en la Cámara de Diputados en Buenos Aires, el 29 de abril de 2026. (Matías Martín Campaya / EFE)
El presidente de Argentina, Javier Milei, en la Cámara de Diputados en Buenos Aires, el 29 de abril de 2026. (Matías Martín Campaya / EFE)
/ Matías Martín Campaya
Por Agencia EFE

El presidente argentino, Javier Milei, aseguró este jueves que no viajará a Estados Unidos para presenciar el domingo la final del Mundial entre Argentina y España, sino que lo verá en la residencia presidencial a las afueras de Buenos Aires por “cábala” (ritual de buena suerte).

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