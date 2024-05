Un día después de haber cancelado su presencia en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires por un supuesto plan para sabotearlo, este jueves se confirmó que el presidente de Argentina, Javier Milei, finalmente presentará su última publicación, “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. De la teoría a la acción política”, el 22 de mayo en el estadio Luna Park. En esta nota te explicamos cómo se llegó a este desenlace.

Milei tenía previsto presentar su libro, que es una recopilación de los artículos que habría escrito durante sus giras como jefe de Estado, el 12 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural, pero el miércoles el mandatario anunció de manera sorpresiva que cancelaba su participación.

“Mi hermana (Karina Milei, secretaria general de Presidencia) está llevando a cabo esa negociación y hay un nivel de hostilidad hacia mi persona y nuestra gente. Nos hace sospechar de que hay intención de sabotear la presentación, al estilo kirchnerista”, dijo Milei a la radio El Observador.

Una mujer toma una copia del libro del presidente Javier Milei en la 48 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el 25 de abril de 2024. (Foto de Luis ROBAYO/AFP). / LUIS ROBAYO

“No lo vamos a presentar en la Feria del Libro”, anunció.

“Tenemos que tomar ciertos recaudos, no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo. Están tomando todas acciones propias de cuando alguien quiere sabotear una actividad”, siguió Milei.

"No hay plata"

El presidente de Argentina, Javier Milei, levanta el pulgar junto a su vicepresidenta Victoria Villarruel después de recibir la banda presidencial y el bastón de mando el 10 de diciembre del 2023. (Foto de ALEJANDRO PAGNI / AFP). / ALEJANDRO PAGNI

Desde antes de la inauguración de la feria del libro, el pasado 23 de abril, ya había roces entre el Gobierno y los organizadores.

Milei no quería utilizar uno de los habituales salones de la feria sino la pista exterior de exhibición de la Sociedad Rural, algo que no se ha hecho antes y que fue considerado como un desplante a los organizadores.

El día de la inauguración de la feria, el presidente de la Fundación El Libro -a cargo del evento- Alejandro Vaccaro, ironizó sobre la participación del mandatario para criticar la falta de recursos que el Estado destina a la cultura.

”Su participación implica una serie de erogaciones que la Fundación no puede afrontar. Señor presidente, lo digo con la mano en el corazón: no hay plata”, dijo Vaccaro, usando la frase más mencionada por Milei para justificar sus políticas de ajuste económico y las leyes que promueve en el Congreso de su país para apuntalar los recortes de gastos.

Vaccaro agregó que “todo lo atinente a su seguridad correrá por su exclusiva cuenta o lo que será peor, será un gasto extra para el Tesoro Nacional”.

También advirtió que la supervivencia de la feria está en riesgo “por las medidas económicas que arrastran (al sector del libro) a un mundo muy lejano al paraíso que imaginaba (Jorge Luis) Borges”.

El miércoles, en la entrevista con la radio El Observador, Milei calificó de “violento” el discurso de Vaccaro, a quien señaló de ser de “kirchnerista” y lo acusó de “alentar comportamientos impropios de la cultura”.

¿Qué hay detrás de este entredicho? Los analistas locales consideran que amplios sectores de la cultura están en pie de guerra contra Milei por las políticas de austeridad que implementó con el objetivo de reducir el déficit fiscal.

Entre otras medidas de ajuste en el sector cultura, el Gobierno anunció el cierre del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro, redujo partidas destinadas al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y al Instituto Nacional de la Música.

"Querían 5.000 entradas gratis"

Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro. (Captura de video).

El diario argentino La Nación informó este jueves que Alejandro Vaccaro aseguró que el principal problema con la Casa Rosada fue que le exigían a la Fundación El Libro 5.000 entradas gratis si Milei encabezaba su acto. Según calculó Vaccaro, esto representa 25 millones de pesos (unos 28.000 dólares).

Vaccaro también contó que el martes llegaron al predio de la feria entre 20 y 25 personas de la Secretaría General de la Presidencia y de la Casa Militar, y que ahí se pusieron de acuerdo en los detalles y la seguridad para la presentación de Milei. Dijo incluso que la idea del Gobierno era que se hiciera en la zona central, que desde la organización no estaba contratada, pero que La Rural “lo cedía sin problemas” a Milei.

“Lo único que veo, que aparece ahí dando vueltas, es que ellos nos pidieron 5.000 entradas gratuitas para el acto. En principio yo, como presidente de la Fundación, no tengo facultades para dar 5.000 entradas. Esas 5.000 entradas un domingo son $25.000.000. Nosotros dijimos que no podíamos, lo único a lo que les dijimos que no es a eso, no podíamos dar 5.000 entradas, no había razón para darlas”, manifestó Vaccaro en declaraciones a Radio Urbana Play.

Aseguró que el protocolo establecido es que puedan otorgar como máximo 200 pases sin cargo. “No hay razón para que nosotros demos gratuitamente 5.000 entradas en un contexto socioeconómico complejo, donde la ecuación de nuestra organización está al límite”, insistió.

“Yo no participé de las últimas dos reuniones, pero me dijeron los funcionarios que fueron gratas y amables”, agregó Vaccaro con respecto a los encuentros que había coordinado la hermana del mandatario, Karina Milei.

Finalmente, este jueves el portavoz presidencial, Manuel Adorni, informó en su canal de WhatsApp que la presentación del libro de Milei será el 22 de mayo en el Luna Park de Buenos Aires.

Este mítico recinto inaugurado en 1932 ha sido escenario de las más grandes veladas de boxeo y se convirtió en un lugar clásico de shows musicales y eventos políticos. Tiene un aforo máximo para 8.400 personas.

¿Qué dice el libro de Milei?

Un cadete de la Gendarmería Argentina toma una copia de un libro del presidente Javier Milei en la 48 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el 25 de abril de 2024. (Foto de Luis ROBAYO/AFP). / LUIS ROBAYO

“Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. De la teoría a la acción política”, el nuevo libro de Milei, gira en torno a una idea central: las supuestas “fallas del mercado” no son más que la resistencia de algunos economistas, los neoclásicos, a abandonar los esquemas de análisis que no logran dar cuenta de la realidad. Es decir, un planteamiento netamente académico propio del discurso público del mandatario, de acuerdo con un análisis publicado por La Nación.

En su texto, Milei afirma que esas “fallas” no existen, y que todo intento por enmendarlas y rectificar el curso de la economía termina perjudicando al sistema en su conjunto y deriva en el socialismo, anota La Nación.

A lo largo de las 300 páginas de su libro, Milei realiza una férrea defensa del mercado e incluso de los monopolios, y rechaza toda intervención estatal en la economía.

“Supongamos que yo tengo 10 empresas que venden celulares y una de ellas produce un mejor celular, de mejor calidad, a un mejor precio. ¿Qué va a pasar con los nueve restantes? Van a ir a la quiebra. ¿Acaso me voy a enojar con ese que se quedó con todo el mercado o voy a estar agradecido por tener un producto de mejor calidad a mejor precio”, señala. “Ese monopolista es un benefactor social porque genera un producto de mejor calidad, a un mejor precio”, agrega.

Milei también critica con dureza la gestión de Cambiemos, su actual aliado político. “Creían que porque ellos eran supuestamente más inteligentes, más educados, hablaban mejor inglés y usaban mejores trajes, todo ello implicaba que las mismas políticas intervencionistas con ellos iban a resultar. Sin embargo, el gobierno macrista (en referencia a Mauricio Macri) fracasó estrepitosamente por lo mismo que fracasan todos los gobiernos intervencionistas que es no tener en cuenta que el problema con las políticas intervencionistas no son las personas sino las ideas intervencionistas”.