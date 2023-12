El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, anunció este martes que el ministro de Economía, Luis Caputo, publicará un mensaje grabado después de las 17 horas donde anunciará el “paquete de urgencia económica” que planea el gobierno de Javier Milei para “evitar que el país termine en una catástrofe”. “Contendrá un paquete de medidas que vayan en torno a atacar la urgencia o a cubrir esta urgencia económica en la que estamos inmersos. En virtud de evitar un catástrofe mayor, que ya todos estamos transitando, donde entendemos que la situación es grave y somos consientes de la que la situación puede ser peor, el presidente Milei y todos vamos a hacer lo posible y lo imposible por intentar evitarlo”, señaló Adorni.

MIRA ACÁ LA TRANSMISIÓN EN VIVO:

Además indicó que la información se transmitirá después de las 17, pese a que no precisó la hora exacta porque dijo que todavía faltan ajustar cuestiones técnicas y operativas. “El mensaje va a ser grabado”, acotó, aunque no profundizó sobre las decisiones que acelerarán desde el Palacio de Hacienda.

Por otra parte, señaló que ya iniciaron la revisión de los contratos y los nombramientos que se hicieron a nivel nacional en el último año, tal como había anticipado ayer. “Todo funcionario que no quiera dar la información que Milei y los ministros solicitan tendrán la sanción correspondiente”, advirtió.

Dijo entonces Adorni que todo esto responde a “hacer lo imposible en el cortísimo plazo para cumplir lo prometido y evitar la catástrofe”, en un diagnóstico negativo sobre el presente económico que se extiende desde que Milei dio su primer discurso en las afueras del Congreso nacional. “Estamos inmersos en una de las crisis más profundas de la historia y además nos encaminamos a una hiperinflación. La decisión es evitarla. La inflación que vamos a evitar seguramente sea mucho más devastadora que lo que fue la hiperinflación de los años 89-90. Por eso nuestra preocupación y la urgencia en las medidas que Milei está tomando”, remarcó.

Había ido en la misma línea cuando justificó la reducción de la planta de funcionarios, al alegar que “la foto” actual es la de una “Argentina pobre con 200% de inflación anualizada, con problemas de empleo y salario, y en el comercio exterior, la educación y la salud”.

“Ayer hice referencia al ‘no hay plata’ y el ‘no hay plata’ tiene que tener medidas concretas, como fue la ley de ministerios y la reducción de la estructura política. En esta reducción de cargos políticos la Argentina en su esfera nacional pasó de 18 ministerios a nueve: allí hubo una reducción de 50%. En términos de secretarías, hasta el 10 de diciembre eran 106 y en esta gestión pasaron a ser 54, hubo una reducción de 29%. Y en términos de subsecretarías hasta el 10 de diciembre el gobierno nacional contaba con 182 subsecretarías; a partir de allí, bajo la administración de Milei pasaron a ser 140, hubo una reducción de 23%. La reducción de diferentes niveles de funcionarios fue de 34%”, enumeró.

Dijo, en tanto, que todavía no tenía el detalle del recorte en direcciones generales y coordinaciones. “Falta todavía mucho para anunciar en materia de recorte de gasto público. Estamos en el día a día y a contrarreloj”, expresó.

El lunes en sus primeras apariciones oficiales como vocero, Adorni había marcado que el intento de esta gestión será correr al “empleo militante” del Gobierno. “Me referí a lo que entendemos todos los argentinos por eso. Ese empleo es el que no queremos ver en el Estado, que todos sabemos que nace por cuestiones políticas, de caja y de campaña. Por eso tenemos la decisión de no ceder en que se revalorice el empleo público y que quien no trabaja deje de pertenecer a la planta estatal”, aclaró hoy.

“Si uno no trabaja en una empresa, se lo despide. Todos los sueldos públicos los pagan los 47 millones de argentinos y hay que tenerlo en claro: en un país con 45% de pobres, con 4 millones de argentinos que no comen todos los días, hay que terminar con la lógica de ver como normal cosas que no lo son. El empleo político no puede existir más en la Argentina por respeto a la gente que ha perdido condiciones de dignidad muy elementales”, siguió bajo esa postura.

Por otra parte ratificó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, será la única con posibilidades de aumentar los gastos de su área. “Ya aclaramos que el ajuste fiscal iba a tener como contrapartida, de ser necesaria, la contención social. Nadie va a dejar de ayudar a quien lo necesita, entendemos la gravedad de la situación”, dijo, a la vez que advirtió que el lema para afrontar las movilizaciones piqueteras será “dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada”. Esta mañana al menos no volvió sobre el concepto que vertió Milei el domingo cuando dijo que el que marcha no cobrará los planes sociales.