El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, saluda al salir del palacio de gobierno de la Casa Rosada tras reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei, en Buenos Aires, el 16 de diciembre de 2025. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, saluda al salir del palacio de gobierno de la Casa Rosada tras reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei, en Buenos Aires, el 16 de diciembre de 2025. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP
/ ALEJANDRO PAGNI
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Milei recibe a Kast en primer viaje al exterior del mandatario electo de Chile
Resumen de la noticia por IA
Milei recibe a Kast en primer viaje al exterior del mandatario electo de Chile

Milei recibe a Kast en primer viaje al exterior del mandatario electo de Chile

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente argentino, , se reunió este martes en Buenos Aires con en la primera visita al extranjero de este como mandatario electo de Chile.

En un encuentro en la Casa Rosada poco después del mediodía, ambos líderes de derecha “establecieron prioridades” en seguridad y contra el crimen organizado trasnacional, así como para el fomento del comercio y las inversiones, informó la presidencia argentina en un comunicado.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Al retirarse de la casa de gobierno, Kast se acercó a la reja de entrada a saludar a ciudadanos chilenos.

PUEDES VER: Maduro advierte a Kast: “Cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan”

Kast, un ultraconservador de 59 años, sucederá al izquierdista en un giro político a la derecha que marca a América Latina.

En Buenos Aires se reunirá con empresarios de sectores industriales, comerciales, de energía, infraestructura, agricultura y banca, según detalló un comunicado.

También con el embajador de Chile en Buenos Aires, José Antonio Viera Gallo, indicó la agenda oficial.

El presidente electo tiene previsto regresar a Santiago al final del mismo martes.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, saluda a su salida de la Casa Rosada este martes, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, saluda a su salida de la Casa Rosada este martes, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
/ JUAN IGNACIO RONCORONI

Milei fue uno de los primeros mandatarios en felicitar el .

“Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile”, escribió en redes sociales.

“Un paso más en nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI”, agregó el mandatario argentino.

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, insistió este lunes 15 de diciembre en que el país necesita "un Gobierno de emergencia" y subrayó que esa será su primera misión tras ser recibido en el Palacio de la Moneda por el actual jefe de Estado, el progresista Gabriel Boric. (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC