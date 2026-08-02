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El presidente argentino, Javier Milei, reiteró sus acusaciones contra su par brasileño, Lula da Silva. (Foto: Luciano Gonzalez/Anadolu via Getty Images)
El presidente argentino, Javier Milei, reiteró sus acusaciones contra su par brasileño, Lula da Silva. (Foto: Luciano Gonzalez/Anadolu via Getty Images)
Por Agencia AFP

El presidente argentino, Javier Milei, reiteró el domingo sus acusaciones contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificándolo de “ladrón” y “corrupto”, una semana después de que sus dichos provocaran una crisis diplomática entre los gigantes de Sudamérica.

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