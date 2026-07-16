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Fotografía de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei. (Foto: EFE/ STR)
Fotografía de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei. (Foto: EFE/ STR)
Por Agencia EFE

El presidente argentino, Javier Milei, respaldó este jueves el reclamo de los jugadores de la Albiceleste por la soberanía de las islas Malvinas tras la victoria mundialista de este miércoles ante Inglaterra, aunque instó a separar la política del deporte y aseguró: “Las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar en el plano diplomático”.

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